Названы лучшие центральные защитника текущего розыгрыша Кубка России.

Официальный телеграм-канал турнира сообщает, что по итогам голосования лучшими игроками в центре обороны стали защитник ЦСКА Мойзес и защитник «Спартака» Срджан Бабич.

В нынешнем сезоне Кубка России Мойзес принял участие в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. На счету Бабича шесть выходов на поле и два забитых мяча.

Напомним, «Спартак» завершил свой путь на полуфинальной стадии Пути регионов, а ЦСКА вылетел в финальном матче Пути РПЛ.

Суперфинал Кубка России «Балтика» - «Зенит» пройдет 2 июня. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.