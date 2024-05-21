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Кубок России

Деменко заявил, что в Суперфинале Кубка России нет фаворита

21 Мая 2024 • 21:12 Комментировать
Балтика
...
Зенит
02.06 19:00

Максим Деменко, в прошлом выступавший за ряд российских клубов, дал свой комментарий о предстоящем матче между «Зенитом» и «Балтикой».

Встреча Суперфинала Кубка России пройдёт в «Лужниках» 2 июня, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

- В финале точно нет фаворита. Это один матч. Конечно «Зенит» сильнее, но мы уже видели, как «Балтика» с тем же «Спартаком» отбивалась большую часть матча, - цитирует экс-игрока «Зенита» «Газета.ру».

«Сине-бело-голубые» в чемпионате России имеют в своей копилке 54 очка и идут на второй строчке в таблице. «Балтика» за тур до конца сезона находится на предпоследнем месте.

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