Роберто Фернандес признан лучшим левым защитником Кубка России

Пресс-служба Кубка России по футболу назвала лучшего левого защитника текущего розыгрыша трофея. Им стал игрок калининградской «Балтики» Роберто Фернандес.

24-летний боливиец появился в «Балтике» летом 2023 года. В сезоне текущем в рамках Кубка России он провёл 10 матчей и смог забить в них один гол. Всего в сезоне у него 38 сыгранных матчей, в которых он отметился двумя забитыми голами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее Кубок России назвал лучшего голкипера турнира. Он также играет в калининградском клубе.

Напомним, что «Балтике» в Суперфинале турнира предстоит сразиться с питерским «Зенитом», действующим чемпионом России.