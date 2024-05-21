Самый дешёвый билет на Суперфинал Кубка России стоит 500 рублей

Стоимость самого доступного билета на Суперфинал Кубка России составляет 500 руб. Об этом стало известно во вторник, 21 мая, когда стартовала продажа заветных квитков на матч.

К слову, самый дорогостоящий билет на игру стоит 15 тыс. руб. Отметим, что на этот матч требуется паспорт болельщика, в отличие от других игр Кубка страны.

Напомним, что в главном матче турнира сразятся питерский «Зенит» и калининградская «Балтика». «Зениту» удалось пробиться в Суперфинал через Путь РПЛ, а «Балтика» смогла выиграть в нижней сетке турнира – Пути регионов. Состоится матч 2 июня, место проведения игры – столичная арена «Лужники».