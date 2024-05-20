Пресс-служба Кубка России по футболу назвала лучшего голкипера подходящего к концу розыгрыша трофея. Им стал Евгений Латышонок, голкипер одного из суперфиналистов турнира – калининградской «Балтики».

«В голосовании за символическую сборную турнира голкипер «Балтики» набрал 62% ваших голосов. Поздравляем Женю и уже готовим для вас номинантов на следующую позицию», - гласит сообщение пресс-службы турнира.

Напомним, что Латышонок и его «Балтика» в главном матче Кубка сразятся с питерским «Зенитом». Игра запланирована на воскресенье, 2 июня. Любопытно, что через неделю «Балтика» вместе с Евгением может вылететь из РПЛ.