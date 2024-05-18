ЦСКА мог выпустить Акинфеева на серию пенальти в игре с «Зенитом»

На неделе «Зенит» и ЦСКА проводили ответный матч финала верхней части турнирной сетки в Кубке России. Питерцы одержали победу в серии послематчевых пенальти.

Как сообщает журналист Игорь Рабинер в своём телеграм-канале «РабиНерв», тренеры ЦСКА думали о том, чтобы выпустить на серию пенальти Игоря Акинфеева. Тем не менее, сделать это не удалось из-за нескольких вынужденных замен. У «армейцев» попросту не осталось доступных замен, чтобы Акинфеев вышел на поле.

Стоит сказать, что в игре с «Зенитом» серьёзную травму получил вратарь Владислав Тороп. В срочном порядке на замену вышел Владимир Шайхутдинов.