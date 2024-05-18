Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

ЦСКА мог выпустить Акинфеева на серию пенальти в игре с «Зенитом»

18 Мая 2024 • 18:09 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва

На неделе «Зенит» и ЦСКА проводили ответный матч финала верхней части турнирной сетки в Кубке России. Питерцы одержали победу в серии послематчевых пенальти.

Как сообщает журналист Игорь Рабинер в своём телеграм-канале «РабиНерв», тренеры ЦСКА думали о том, чтобы выпустить на серию пенальти Игоря Акинфеева. Тем не менее, сделать это не удалось из-за нескольких вынужденных замен. У «армейцев» попросту не осталось доступных замен, чтобы Акинфеев вышел на поле.

Стоит сказать, что в игре с «Зенитом» серьёзную травму получил вратарь Владислав Тороп. В срочном порядке на замену вышел Владимир Шайхутдинов.

👍 0
👎 3
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп Владимир Шайхутдинов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Мая
18:09
ЦСКА мог выпустить Акинфеева на серию пенальти в игре с «Зенитом»
16 Мая
17:15
Малафеев: «Столкновение Торопа и Алипа – игровой момент»
17:13
Чанов — о дебюте Шайхутдинова за ЦСКА: «Мне понравилась его уверенность»
13:59
Семшов — об игре между «Зенитом» и ЦСКА: «Унылый матч, команды создали по одному моменту»
12:25
Непомнящий: «С таким «Зенитом» «Балтика» в финале Кубка может справиться» 2
12:03
Ветеран ЦСКА дал оценку сезона «армейцев» 1
10:02
Корнеев: «Зенит» заслужил победу над ЦСКА» 2
09:58
Талалаев: «Зенит» больше играет в футбол, чем ЦСКА» 2
09:17
Грушевский: «Иногда Алип сам не ведает, что творит» 2
00:51
Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии Торопа
00:25
Андрей Мостовой: «У Алипа железная голова, никому не советую с ним сталкиваться» 1
00:00
Андрей Мостовой: «В последнее время мяч в ворота не идёт» 2
15 Мая
23:54
Вратарь «Зенита» Адамов поздравил болельщиков с победой над ЦСКА
23:54
Федотов: «Очень серьёзная травма Торопа больше всего огорчает»
23:44
Артур рассказал о своей замене в матче с ЦСКА
23:39
Семак пообещал большие изменения в составе в матче с «Ахматом»
23:35
У Торопа – двойной перелом лицевой кости 2
23:33
Семак прокомментировал возможное продление контракта с «Зенитом»
23:04
Победа в Кубке России может стать пятой для «Зенита» в клубной истории 4
23:00
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России 22
22:19
ЦСКА в матче с «Зенитом» сделал уже три вынужденные замены
21:43
Генич – о составе «Зенита»: «Это же не Сергей Богданович выбирал?» 1
21:28
Тороп столкнулся с Алипом и был заменён в первом тайме, вратарь не смог сам покинуть поле 13
20:38
Федотов: «Всё ясно и понятно, что собирается делать «Зенит» 1
20:30
8 перестановок на матч с ЦСКА Семак назвал ротацией
20:15
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 13
19:59
«Зенит» назвал состав на игру с ЦСКА 4
18:56
Тороп или Акинфеев: Корнеев ответил, кто сыграет с «Зенитом»
18:50
Тукманов определил фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА
17:54
Матч «Зенит» - ЦСКА в Кубке России посетят свыше 45 тысяч человек
17:11
«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» — Пименов 1
16:46
Олусегун: «Трансфер Ахметова в «Зенит» — лучшее решение для него» 1
16:39
Вендел: «Многим по душе Европа и Бразилия, но мне хорошо в «Зените»
15:41
Анохин намекнул, где всегда будет проводиться финал Суперкубка России
14:49
Малафеев: «Продление контракта с Семаком — логичный шаг «Зенита»
14:39
Рапопорт: Серия «Зенита» прервётся в матче с ЦСКА
14:23
Радченко: «Думаю, «Зенит» обыграет ЦСКА»
13:54
Балахнин: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА»
13:17
Ставка и прогноз на матч Зенит — ЦСКА Кубка России — 15 мая 2024
11:30
Ташуев — о матче между «Зенитом» и ЦСКА: «Болельщиков ждут футбольные шахматы»
10:25
Вендел принял решение о своём будущем в «Зените»
09:57
Радимов: «Я не уверен, что в ответной кубковой игре с ЦСКА «Зенит» выиграет» 3
09:40
Николаев: «Для ЦСКА Кубок — первостепенная задача»
09:30
Щёлкнет ли Федотов снова Семака по носу: Возможные составы на матч «Зенит» – ЦСКА в Кубке России
09:20
Веденеев: «Зенит» должен крупно обыграть ЦСКА»
02:02
Зенит - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14 Мая
21:07
Прогноз на точный счёт матча Зенит — ЦСКА Кубка России — 15 мая 2024
20:02
Гаджиев — о матче «Зенит» - ЦСКА: Выиграет тот, кто первым реализует свой момент
19:39
«Зенит» или ЦСКА: Мостовой ответил, у кого больше шансов на выход в суперфинал Кубка России
19:28
Вендел: «Моя мотивация — максимальное количество трофеев»
14:20
Ставка и прогноз на матч Зенит — ЦСКА Кубка России — 15 мая 2024
13 Мая
21:03
Зделар: «Мы уже показали, что с «Зенитом» можно играть и побеждать» 1
14:23
Сёмин назвал фаворита Кубка России
11 Мая
22:31
Чалов: Игру с «Зенитом» в РПЛ надо уже забыть
16:28
Чанов: Если ЦСКА выиграет Кубок, то это немного скрасит неудачный сезон
08 Мая
16:58
ЭСК вынесла вердикт по решению Карасёва в матче ЦСКА – «Зенит»
04 Мая
13:27
Шалимов: «Для «Зенита» Кубок — второстепенный турнир»
03 Мая
16:44
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:30
Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»
16:02
Балахнин рассказал, какую пару хотел бы видеть в финале Кубка России
14:27
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса» 1
13:41
Червиченко: «Победа в Кубке — условность» 1
13:29
Роша — о матче с «Зенитом»: «Такие мячи нельзя пропускать» 1
13:13
Мостовой: «ЦСКА пропустил от «Зенита» необязательный гол»
11:59
Чанов: «Ничья с «Зенитом» ничем не критична для ЦСКА»
11:31
Ахметов — о матче с ЦСКА: «Немного непривычно было играть в таком сочетании»
10:08
Чалов поддержал Торопа после матча с «Зенитом»
02 Мая
22:12
Александр Медведев – о ничьей с ЦСКА: «Напряжённая кубковая игра»
18:45
ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 22
19 Апреля
13:42
Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России
18 Апреля
16:01
Погребняк: «Зенит» достиг нужного результата в матче со «Спартаком»
15:49
Нигматуллин назвал главного фаворита Кубка России
15:17
Хомуха: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»
13:15
Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России
11:08
Быстров: «В матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 «Бавария» определилась с тренером Без Месси все нули: «Интер Майами» потерял победную серию в матче с «Орландо Сити»
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
18:09 · Кубок России
ЦСКА мог выпустить Акинфеева на серию пенальти в игре с «Зенитом»
17 Мая
15:30 · Кубок России
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 5 официально
12:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о формате Кубка России: «Никакие это не финалы, что они напридумывали?»
10:33 · Кубок России
Пименов сделал прогноз на суперфинал «Балтика» - «Зенит»
09:44 · Кубок России
Вратарь «Зенита» Адамов: «Надеюсь, выход в Суперфинал даст толчок и заряд»
16 Мая
22:49 · Россия. Премьер-лига
Торопа доставили в одну из московских больниц
18:18 · Россия. Премьер-лига
Денис Адамов обратился к Торопу
17:47 · Россия. Премьер-лига
Спортивный врач: «Тороп избежал тяжёлой травмы»
17:28 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА поделились новыми подробностями о состоянии Торопа
17:15 · Кубок России
Малафеев: «Столкновение Торопа и Алипа – игровой момент»
17:13 · Кубок России
Чанов — о дебюте Шайхутдинова за ЦСКА: «Мне понравилась его уверенность»
16:43 · Кубок России
Малафеев считает, что в суперфинале Кубка России «Зениту» будет нелегко с «Балтикой»
13:59 · Кубок России
Семшов — об игре между «Зенитом» и ЦСКА: «Унылый матч, команды создали по одному моменту»
13:15 · Кубок России
«Зенит» или «Балтика»: Габулов оценил шансы в суперфинале Кубка России 1
13:07 · Кубок России
Тренер сборной России: «У Торопа сегодня операция, очень переживаю»
Все новости