Пресс-служба спортивного телеканала «Матч ТВ» обнародовала список комментаторов, которые отработают финальные матчи еврокубков и Кубка России.

Финал Лиги конференций («Олимпиакос» - «Фиорентина») достался Олегу Пирожкову и Эльвину Керимову. Главный матч Лиги Европы («Байер» - «Аталанта») прокомментируют Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов, а на решающем поединке Лиги чемпионов («Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид) отработают Станислав Минин и Роман Нагучев.

Сообщается, что финал Кубка России достался Георгию Черданцеву и Михаилу Моссаковскому.

Стоит отметить, что один из лидеров комментаторского цеха Константин Генич остался без назначений.