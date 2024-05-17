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Кубок России

«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте официально

17 Мая 2024 • 15:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Пресс-служба спортивного телеканала «Матч ТВ» обнародовала список комментаторов, которые отработают финальные матчи еврокубков и Кубка России.

Финал Лиги конференций («Олимпиакос» - «Фиорентина») достался Олегу Пирожкову и Эльвину Керимову. Главный матч Лиги Европы («Байер» - «Аталанта») прокомментируют Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов, а на решающем поединке Лиги чемпионов («Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид) отработают Станислав Минин и Роман Нагучев.

Сообщается, что финал Кубка России достался Георгию Черданцеву и Михаилу Моссаковскому.

Стоит отметить, что один из лидеров комментаторского цеха Константин Генич остался без назначений.

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Георгий Черданцев Константин Генич Олег Пирожков Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Михаил Моссаковский Эльвин Керимов Станислав Минин Игорь Кытманов ещё теги

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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