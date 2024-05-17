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Кубок России

Пименов сделал прогноз на суперфинал «Балтика» - «Зенит»

17 Мая 2024 • 10:33 Комментировать

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России. В решающем поединке турнира петербургскому «Зениту» будет противостоять калининградская «Балтика».

«Зенит» более опытен в финалах, поэтому поставлю, что петербургская команда победит 3:1. Сначала «Зенит» забьёт один, «Балтика» побежит отыгрываться, и соперник воспользуется этим пространством», - поведал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на московском стадионе «Лужники».

В чемпионате страны «Зенит» борется за золотые медали, а «Балтика» - за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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