Вратарь «Зенита» Адамов: «Надеюсь, выход в Суперфинал даст толчок и заряд»

Денис Адамов, вратарь петербургской команды, высказался о выходе клуба в Суперфинал Кубка России.

«Зенит» на этой неделе обыграл ЦСКА в серии пенальти и обеспечил себе матч за трофей Кубка России, который пройдёт 2 июня в «Лужниках». Соперником команды Сергея Семака станет «Балтика».

- Да, прервали неудачную серию. Надеюсь, выход в Суперфинал Кубка даст толчок и заряд на концовку сезона - оставшиеся игры чемпионата и финал Кубка, - цитирует Дениса Адамова «Матч ТВ».

В чемпионате России «сине-бело-голубые» идут на второй позиции, отставая от «Динамо» на два балла. В оставшихся матчах сезона «Зенит» встретится с «Ахматом» и «Ростовом».

В текущем сезоне Адамов провёл 13 матчей во всех соревнованиях и пропустил семь голов.