Малафеев: «Столкновение Торопа и Алипа – игровой момент»

Вячеслав Малафеев, бывший страж ворот питерского «Зенита» оценил самый жуткий эпизод матча среды в финале Пути РПЛ Кубка России. В игре «Зенита» и ЦСКА Нуралы Алип столкнулся с играющим на выходе молодым голкипером «армейцев» Владиславом Торопом, в итоге у вратаря – двойной перелом лицевой кости.

«Момент столкновения — игровой. В футболе, к сожалению, это случается. Оба игрока были в рамках своих задач: Тороп шел на мяч, Алип боролся за верховой мяч и не заметил вратаря», - говорит Малафеев «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» по итогу матча (0:0, 5:4 пен.) прошёл в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».