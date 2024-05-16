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Кубок России

Малафеев: «Столкновение Торопа и Алипа – игровой момент»

16 Мая 2024 • 17:15 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва

Вячеслав Малафеев, бывший страж ворот питерского «Зенита» оценил самый жуткий эпизод матча среды в финале Пути РПЛ Кубка России. В игре «Зенита» и ЦСКА Нуралы Алип столкнулся с играющим на выходе молодым голкипером «армейцев» Владиславом Торопом, в итоге у вратаря – двойной перелом лицевой кости.

«Момент столкновения — игровой. В футболе, к сожалению, это случается. Оба игрока были в рамках своих задач: Тороп шел на мяч, Алип боролся за верховой мяч и не заметил вратаря», - говорит Малафеев «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» по итогу матча (0:0, 5:4 пен.) прошёл в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Вячеслав Малафеев Владислав Тороп Нуралы Алип ещё теги

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