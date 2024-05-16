Чанов — о дебюте Шайхутдинова за ЦСКА: «Мне понравилась его уверенность»

Экс-наставник вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил дебют голкипера московского клуба Владимира Шайхутдинова.

Напомним, в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 4:5) Шайхутдинов на 26-й минуте заменил Владислава Торопа, получившего повреждение.

«Игра Шайхутдинова была хорошей. Мне понравилась его уверенность и работа на выходах», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

При этом Чанов отметил, что голкиперу не хватило опыта в послематчевых пенальти — Шайхутдинов часто срывался с места раньше положенного.

К слову, «Зенит» вышел в суперфинал турнира, где встретится с «Балтикой». Игра состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.