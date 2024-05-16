Малафеев считает, что в суперфинале Кубка России «Зениту» будет нелегко с «Балтикой»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором сойдутся «Зенит» и «Балтика».

«Такие матчи всегда непредсказуемы. «Зенит», безусловно, сильный клуб с богатым опытом и с сильным составом, но в финале все может случиться. «Балтика» — амбициозная команда, которая уже преподнесла сюрприз», — приводит слова экс-голкипера национальной команды издание «СЭ».

По мнению Малафеева, калининградский клуб уже показал характер и умение бороться за результат, поэтому «сине-бело-голубым» будет сложно.

Напомним, что встреча между коллективами запланирована на 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.