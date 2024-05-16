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Кубок России

Малафеев считает, что в суперфинале Кубка России «Зениту» будет нелегко с «Балтикой»

16 Мая 2024 • 16:43 Комментировать
Балтика
...
Зенит
02.06 19:00

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором сойдутся «Зенит» и «Балтика».

«Такие матчи всегда непредсказуемы. «Зенит», безусловно, сильный клуб с богатым опытом и с сильным составом, но в финале все может случиться. «Балтика» — амбициозная команда, которая уже преподнесла сюрприз», — приводит слова экс-голкипера национальной команды издание «СЭ».

По мнению Малафеева, калининградский клуб уже показал характер и умение бороться за результат, поэтому «сине-бело-голубым» будет сложно.

Напомним, что встреча между коллективами запланирована на 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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