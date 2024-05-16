Семшов — об игре между «Зенитом» и ЦСКА: «Унылый матч, команды создали по одному моменту»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о финальном матче Кубка России (Пути РПЛ) между петербургской командой и ЦСКА, который завершился победой «Зенита» в серии послематчевых пенальти.

«Тяжёлые впечатления от матча, потому что команды создали по одному голевому моменту. Насколько я понял, ЦСКА не попал в створ ворот. Унылый матч, который напоминал игру в чемпионате», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Также Семшов выразил мнение, что на Суперфинал против «Балтики» «Зенит» выйдет в статусе фаворита.

Напомним, решающая игра Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».