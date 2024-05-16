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«Зенит» или «Балтика»: Габулов оценил шансы в суперфинале Кубка России

16 Мая 2024 • 13:15 Комментировать

Экс-вратарь московского «Динамо» и национальной сборной России Владимир Габулов оценил шансы в суперфинале Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

«Шансы команд перед финалом равны. И те, и другие могут победить. Вне зависимости от того, «Зенит» ли это с многомиллиардным бюджетом или «Балтика» с бюджетом в 10 раз меньше», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что суперфинал Кубка России «Зенит» - «Балтика» пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Поединок запланирован на 2 июня.

Габулов рассказал, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России

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