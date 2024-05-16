«Зенит» или «Балтика»: Габулов оценил шансы в суперфинале Кубка России

«Шансы команд перед финалом равны. И те, и другие могут победить. Вне зависимости от того, «Зенит» ли это с многомиллиардным бюджетом или «Балтика» с бюджетом в 10 раз меньше», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».