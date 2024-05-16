Тренер сборной России: «У Торопа сегодня операция, очень переживаю»

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов в беседе с журналистами высказался в поддержку вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа, получившего серьезную травму в кубковой встрече с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Торопу желаю здоровья. У Славы сегодня операция. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, очень переживаю за него. Если честно, трудно подбирать слова», - передает слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тороп был госпитализирован из-за травмы. У вратаря ЦСКА диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга.