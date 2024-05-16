Габулов рассказал, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России

Экс-вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов поделился мыслями о предстоящем суперфинале Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
«Финал Кубка априори интересен. Но для меня он интересен тем, что в нем будет участвовать Игнашевич. Желаю ему удачи и победы. Болею за «Балтику»? Я поддерживаю Игнашевича», - передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в предыдущем раунде «Балтика» минимально победила столичный «Спартак» со счетом 1:0.
Суперфинал Кубка России «Зенит» - «Балтика» состоится на стадионе «Лужники» 2 июня.
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