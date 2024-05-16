Габулов рассказал, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России

«Финал Кубка априори интересен. Но для меня он интересен тем, что в нем будет участвовать Игнашевич. Желаю ему удачи и победы. Болею за «Балтику»? Я поддерживаю Игнашевича», - передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».