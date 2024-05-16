Семшов: «ЦСКА и «Зенит» - непримиримые соперники»

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов поделился мнением о выходе петербургского «Зенита» в суперфинал Кубка России. В финале Пути РПЛ «сине-бело-голубые» по сумме двух матчей одолели московский ЦСКА.

«ЦСКА и «Зенит» - непримиримые соперники, всегда каждая команда хочет добиться нужного результата. Неважно, кто атакует или обороняется, любая команда может забить. «Зенит» - такая команда, которая всегда пользуется ошибкой», - поделился мнением Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на стадионе «Лужники» 2 июня.