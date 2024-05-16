Радченко: «Вопрос реализации - головная боль тренерского штаба «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал выход «сине-бело-голубых» в суперфинал Кубка России. В финале Пути РПЛ команда Сергея Семака по сумме двух матчей одолела московский ЦСКА.

«Зенит» не мог решить вопрос в основное время. Нужно отдать должное игрокам ЦСКА, которые здорово оборонялись и не давали свободного пространства. Вопрос реализации - головная боль тренерского штаба «Зенита», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, что в суперфинале Кубка страны «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Поединок состоится на стадионе «Лужники» 2 июня.