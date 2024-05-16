Газзаев высказал мнение о матче «Зенит» - ЦСКА

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результате ответного матча между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России. Столичный клуб проиграл в серии пенальти и покинул турнир.

«Матч был тяжёлым со стороны обеих команд. Все старались. По игре было видно, что победитель определится только в серии 11-метровых ударов. Игроки отдали все силы», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее был «Зенит» - 5:4.