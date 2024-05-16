Непомнящий: «С таким «Зенитом» «Балтика» в финале Кубка может справиться»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Зенит» - ЦСКА.

- Какие впечатления оставил матч? Итог вам кажется справедливым?

- Ни одна, ни другая команда мне не понравились. Игра была ничейной, но результат справедлив, потому что кто не забивает, тот проигрывает. А игра меня разочаровала. Слишком большое напряжение было.

- Как оцените эпизод с травмой Торопа? Это несчастный случай?

- Не думаю, что Алип играл умышленно. Он тянулся за мячом и не видел Торопа. Это несчастный случай. К сожалению, с «армейскими» вратарями такие несчастия случались и раньше.

- Врач ЦСКА Безуглов сказал, что, скорее всего, Торопу потребуется операция. Есть опасения за его здоровье и карьеру?

- Это житейское дело. Можно на лыжах кататься, упасть и разбить челюсть или нос. Тороп молодой, у него все заживет.

- ЦСКА остался без медалей и без трофея. Как оцените выступление «армейцев» в этом сезоне?

- Ну что делать? Много проблем сопровождало команду. Были проблемы с составом, выбывали центральные защитники. Пока не хватает материала. Было слишком много потерянных очков, из-за чего не удалось сохранить позиции в первой тройке.

- То есть, сложно занести в актив этот сезон?

- Нужно проводить серьезный анализ, чтобы понимать, почему так случилось. На каждую ситуацию есть своя причина. Каждая игра требует детального анализа, а тем более сезон. В клубе все должны подумать, каким образом комплектоваться, психологически готовить команду и так далее. Раньше при Газзаеве или Слуцком было так, что если ЦСКА повел 1:0, то всего в одном или двух матчах сезона он терял очки. Но не в одиннадцати же матчах, как сейчас. Мне кажется, это вопрос психологии.

- «Зенит» не забил за 180 минут двух матчей ни одного гола молодым Торопу и Шайхутдинову. Как это оцените?

- «Зенит» в весенней части сезона меня вообще разочаровал. Он резко отличался от осеннего образца буквально во всем. Раньше питерцы свысока на всех поглядывали, а когда увидели серьезное сопротивление от любого соперника, с кем бы ни играли, начали дергаться, нервничать. Психологическая неустойчивость легионеров в «Зените» мне не нравится. Но это факт. Не хватает команде уверенности в своих силах. Понятно, что потенциал у питерцев чемпионский. Но они его не реализуют.

- В финале Кубка России фаворит очевиден, или «Балтика» может преподнести новый сюрприз?

- Конечно, может. Эта команда нас уже приучила к сюрпризам. Мне очень досадно, что в чемпионате у команды такая судьба. Но с таким «Зенитом» «Балтика» может справиться в финале Кубка.

Елена Григорьевская