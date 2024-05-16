Ветеран ЦСКА дал оценку сезона «армейцев»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в Кубке России «Зениту».

- Какие впечатления оставил матч?

- Это была какая-то вольная борьба или дзюдо. Было мало футбола и много грязи. Игроки хватали соперников за майку, умышленно наносили травмы. Целый набор гадостей. Один удар по воротам во втором тайме. Чем они занимались? Можно было убрать ворота, и они бы гоняли друг друга по всему полю. Такой был футбол. Досмотрел его без всякого удовольствия. Очень низкий уровень игры.

- Итог справедлив?

- Любая команда могла пройти дальше. Это лотерея. ЦСКА мог забить с игры после хорошего удара Заболотного в первом тайме.

- Как оцените эпизод с травмой Торопа?

- Просто кошмарный момент. Тороп здорово сыграл в предыдущем матче с «Зенитом». Все сделал правильно. Он молодой парень. Лезет во все заварушки. Акинфеев не полез бы в эту кучу. Зачем? Пусть там бодаются головами, а он стоял бы на линии ворот. А Тороп полез. Хотел выбить мяч. Отбить его кулаком. Показать себя. Надо было тормознуть. С ним надо работать, чтобы таких моментов не было.

- Не удивились, что на замену Торопу не вышел Акинфеев?

- Да нет. Игорь был не в игре. Не стали им рисковать.

- ЦСКА остался без медалей и без трофея. Как оцените выступление «армейцев» в этом сезоне?

- Провальное выступление. Было много травм. Три игрока основного состава выбыли. Они получили травмы задней поверхности бедра. Не знаю, с чем это связано.

- В финале Кубка России фаворит очевиден, или «Балтика» может преподнести новый сюрприз?

- Не очевиден. «Балтика» без претензий. Ребята хорошо эмоционально подготовлены. Им плевать на все. Двигаться они будут много, а это самое главное. А «Зенит» потерял свой лоск. Ушел Малком и всё, атака потерялась. У них какое-то черепаховское движение. Подолгу разыгрывают мяч на чужой половине поля. Защита соперников успевает перестраиваться. Команда потеряла темп.

- Может, физики не хватает после зимних сборов?

- Не думаю. Это уже лень. Они зажрались деньгами. Футболисты должны быть как художники, на голодном пайке. А сейчас они получают такие же деньги что проиграли, что выиграли. Они предпочитают себя поберечь.

Елена Григорьевская