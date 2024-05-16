Газзаев - о вратаре ЦСКА Торопе: «Очень жаль парня»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал травму вратаря «армейцев» Владислава Торопа, которую игрок получил в столкновении с защитником петербургского «Зенита» Нуралы Алипом.

«Тороп - потеря для ЦСКА. Очень жаль парня. Надеюсь, что он восстановится. У ЦСКА прекрасные вратари: что Тороп, что Шайхутдинов. Они растут на мастерстве Акинфеева», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что матч завершился поражением ЦСКА в серии пенальти со счетом 4:5. В основное время команды голами не отметились.

В этом сезоне Тороп провел пять матчей в Премьер-лиге и пропустил шесть мячей.