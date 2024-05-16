Наумов: «Уверен, что «Зенит» возьмёт Кубок России»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

По мнению Наумова, «Зенит» одержит в предстоящем матче победу и станет обладателем Кубка России.

«В матче с «Балтикой» футболисты «Зенита» будут атаковать, а калининградцы сядут в обороне. Если «Балтике» удастся первой забить, то будет интрига. Но уверен, что «Зенит» возьмёт Кубок», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Отметим, что действующим победителем турнира является ЦСКА, который петербургская команда как раз и прошла в финале Пути РПЛ.