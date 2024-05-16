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Кубок России

Корнеев: «Зенит» заслужил победу над ЦСКА»

16 Мая 2024 • 10:02 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о победе петербуржцев над ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) в ответном матче финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, игра шла до забитого гола, поэтому серия пенальти стала логичным её завершением.

«Это была игра, где всего один мяч мог решить результат в любую сторону, и серия пенальти была логичным тому продолжением. В этой серии «Зенит» был убедительней, чем ЦСКА и заслужил победу», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В Суперфинале Кубка России «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Эта игра состоится 2 июня и начнётся она в 18:00 по московскому времени.  

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
16 Мая 2024 в 10:07
нет не заслужил с такой игрой не выходят в финал если и в финале так будут играть тогда уже сейчас можно отдать кубок Балтике
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