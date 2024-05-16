Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Эдуард Мор рассказал, что помешало «Спартаку» победить «Балтику»

16 Мая 2024 • 10:02 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о вылете «красно-белых» из Кубка России. В финале Пути регионов столичная команда потерпела поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:1.

«Сильно расстроился после матча. «Спартак» не упрекнуть в нежелании, была масса моментов. Где‑то невезение, а где‑то и мастерство (подвело). Всегда если где‑то везет, то потом будет наоборот», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в суперфинале Кубка России калининградская «Балтика» встретится с петербургским «Зенитом». Матч состоится на «Лужниках» 2 июня.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Эдуард Мор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников назвал чемпионат мира первенством водокачек Экс-главный тренер сборной России предположил, что возвращение на международный уровень может затянуться на пять лет Кожевников: Может, нас даже после завершения СВО на ЧМ не вернут Плющев: США и Великобритания – это небо и земля в хоккее Кожевников: Чемпионат мира проходит за счет пива Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
10:38 · Кубок России
Наумов: «Уверен, что «Зенит» возьмёт Кубок России»
10:02 · Кубок России
Корнеев: «Зенит» заслужил победу над ЦСКА» 1
10:02 · Кубок России
Эдуард Мор рассказал, что помешало «Спартаку» победить «Балтику»
09:58 · Кубок России
Талалаев: «Зенит» больше играет в футбол, чем ЦСКА» 1
09:48 · Кубок России
Определился номинальный хозяин поля в Суперфинале Кубка России
09:41 · Кубок России
Мор - о «Спартаке»: «Конфетно-букетный период Слишковича закончился» 1
09:17 · Кубок России
Грушевский: «Иногда Алип сам не ведает, что творит» 1
08:31 · Кубок России
Семак высказался о возможном переносе суперфинала Кубка России на стадион «Зенита»
08:20 · Кубок России
Вратарь «Зенита» Адамов: «В матче с ЦСКА два раза мяча коснулся»
08:09 · Кубок России
Игрок ЦСКА Дивеев высказался о поражении от Зенита»
07:58 · Кубок России
Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после поражения «Зениту»
07:48 · Кубок России
Вратарь ЦСКА Тороп обратился к болельщикам после тяжёлой травмы
07:38 · Кубок России
Буйволов оценил шансы «Балтики» победить «Зенит»
07:27 · Кубок России
Мостовой: «Хотел в суперфинале сыграть со «Спартаком»
07:22 · Кубок России
Сергеев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА
Все новости