Эдуард Мор рассказал, что помешало «Спартаку» победить «Балтику»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о вылете «красно-белых» из Кубка России. В финале Пути регионов столичная команда потерпела поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:1.

«Сильно расстроился после матча. «Спартак» не упрекнуть в нежелании, была масса моментов. Где‑то невезение, а где‑то и мастерство (подвело). Всегда если где‑то везет, то потом будет наоборот», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в суперфинале Кубка России калининградская «Балтика» встретится с петербургским «Зенитом». Матч состоится на «Лужниках» 2 июня.