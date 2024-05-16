Талалаев: «Зенит» больше играет в футбол, чем ЦСКА»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев объяснил, почему «Зениту» тяжело даются матчи с ЦСКА.

«Команды Владимира Федотова привыкли терпеть, они терпят и ждут момента на поле. Команда Сергея Семака больше играет в футбол, а та игра, которую навязали армейцы, не очень привычна для «Зенита», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В течение последних двух недель «Зенит» и ЦСКА трижды сыграли друг с другом. В чемпионате страны «армейцы» одержали победу со счётом 1:0, а в обеих кубковых встречах был зафиксирован ничейный результат (1:1, 0:0). В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась питерским футболистам.

«Зенит» гарантировал себе участие в Суперфинале Кубка России. 2 июня в «Лужниках» подопечные Семака поспорят за трофей с «Балтикой».