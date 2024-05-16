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Кубок России

Определился номинальный хозяин поля в Суперфинале Кубка России

16 Мая 2024 • 09:48 Комментировать
Зенит
...
Балтика
02.06 19:00

Определился номинальный хозяин поля в Суперфинале Кубка России. По итогам жеребьёвки им стала калининградская «Балтика», сообщает «Матч ТВ».

14 мая команда Сергея Игнашевича дома одолела московский «Спартак» в финале Пути регионов турнира, а днём позже «Зенит» смог вырвать победу у ЦСКА в ответном поединке финала Пути РПЛ в серии послематчевых пенальти.

Суперфинал пройдёт 2 июня в столичных «Лужниках». О месте проведения матча было много споров, но в итоге решили остановиться на этом варианте. Свою роль сыграл и тот факт, что главный стадион страны станет нейтральным полем для обеих команд.

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