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Кубок России

Мор - о «Спартаке»: «Конфетно-букетный период Слишковича закончился»

16 Мая 2024 • 09:41 Комментировать (1)
Балтика
1:0
Спартак Москва

Некоторые решения и.о. главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича носят странный характер, а его авторитет среди футболистов, по всей видимости, не очень высок. Таким мнением поделился экс-защитник «красно-белых» Эдуард Мор.

«Конфетно‑букетный период в «Спартаке» при Слишковиче, когда Владимир для всех был хорошим, закончился. Полезло недовольство. Авторитет, значит, у Слишковича не такой, который позволяет ему тренировать безболезненно», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

В то же время, Мор отметил тот факт, что при Слишковиче стал мало играть Антон Зиньковский, а в матче с «Балтикой» его как раз и не хватило.

Напомним, «Спартак» вылетел из Кубка России, а в чемпионате страны рискует остаться без медалей.

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Комментарии (1) Все комментарии
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sierge
16 Мая 2024 в 09:47
Нк понято, раз проблемы никуда не делись, а тут возможно неверный состав еще выбран
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