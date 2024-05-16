Мор - о «Спартаке»: «Конфетно-букетный период Слишковича закончился»

Некоторые решения и.о. главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича носят странный характер, а его авторитет среди футболистов, по всей видимости, не очень высок. Таким мнением поделился экс-защитник «красно-белых» Эдуард Мор.

«Конфетно‑букетный период в «Спартаке» при Слишковиче, когда Владимир для всех был хорошим, закончился. Полезло недовольство. Авторитет, значит, у Слишковича не такой, который позволяет ему тренировать безболезненно», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

В то же время, Мор отметил тот факт, что при Слишковиче стал мало играть Антон Зиньковский, а в матче с «Балтикой» его как раз и не хватило.

Напомним, «Спартак» вылетел из Кубка России, а в чемпионате страны рискует остаться без медалей.