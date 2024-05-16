Грушевский: «Иногда Алип сам не ведает, что творит»

Известный шоумен Михаил Грушевский высказался о травме вратаря ЦСКА Владислава Торопа, которую он получил по ходу ответного матча Кубка России (финала Пути РПЛ) против «Зенита» (0:0, 4:5 — пен).

Эксперт пожелал здоровья Торопу и раскритиковал защитника «Зенита» Нуралы Алипа, нанёсшего эту травму игроку «армейцев».

«Не хочется целенаправленно обвинять Алипа. Кажется, что он смотрел на мяч, и поэтому не видел Торопа. Однако хочется отметить, что Алип далеко не первый раз играет так безрассудно. Иногда, кажется, что он сам не ведает, что творит», — цитирует Грушевского «Спорт-Экспресс».

Напомним, в Суперфинале Кубка России «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Этот матч состоится 2 июня и начнётся он в 18:00 по московскому времени.