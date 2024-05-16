Семак высказался о возможном переносе суперфинала Кубка России на стадион «Зенита»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переносе суперфинала Кубка России с «Лужников» на «Газпром Арену».
«Как бы я отнёсся к идее перенести эту игру в Калининград или Санкт-Петербург? Не могу ответить на этот вопрос. Мы не участвуем никак ни в обсуждении. Наше дело выходить, играть и стараться побеждать», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В финале Пути РПЛ Кубка России петербургский коллектив по сумме двух матчей оказался сильнее московского ЦСКА. «Балтика» в финале Пути регионов одолела «Спартак» (1:0). Суперфинал Кубка России состоится 2 июня.
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