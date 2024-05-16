Семак высказался о возможном переносе суперфинала Кубка России на стадион «Зенита»

«Как бы я отнёсся к идее перенести эту игру в Калининград или Санкт-Петербург? Не могу ответить на этот вопрос. Мы не участвуем никак ни в обсуждении. Наше дело выходить, играть и стараться побеждать», - передает слова специалиста «Чемпионат».