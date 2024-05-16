Вратарь «Зенита» Адамов: «В матче с ЦСКА два раза мяча коснулся»

Страж ворот петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о выходе в суперфинал Кубка России. В финал Пути РПЛ подопечные Сергея Семака по сумме двух игр одолели московский ЦСКА.

«Тяжёлая игра. Два раза мяча коснулся, нужно было всё время держать себя в тонусе. Редкие контратаки ЦСКА были неприятны. Очень рады, что прервали безвыигрышную серию», - передает слова футболиста пресс-служба петербургского клуба.

В суперфинале Кубка России «сине-бело-голубые» встретятся с калининградской «Балтикой», которая в предыдущей стадии выбила столичный «Спартак» (1:0). Решающий матч турнира состоится на стадионе «Лужники» 2 июня.