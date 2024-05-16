Игрок ЦСКА Дивеев высказался о поражении от Зенита»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении от петербургского «Зенита» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» уступили в серии пенальти и покинули турнир.

«Не обыграли «Зенит», потому что «Зенит» выиграл серию пенальти. Это лотерея», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «сине-бело-голубые» - 5:4. В суперфинале Кубка России подопечные Сергея Семака встретятся с калининградской «Балтикой», которая выбила столичный «Спартак».