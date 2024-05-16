Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Игрок ЦСКА Дивеев высказался о поражении от Зенита»

16 Мая 2024 • 08:09 Комментировать

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении от петербургского «Зенита» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» уступили в серии пенальти и покинули турнир.

«Не обыграли «Зенит», потому что «Зенит» выиграл серию пенальти. Это лотерея», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «сине-бело-голубые» - 5:4. В суперфинале Кубка России подопечные Сергея Семака встретятся с калининградской «Балтикой», которая выбила столичный «Спартак».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Дивеев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника «Интер Майами» может потерять Месси Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ
Спортивные новости
Кожевников: Может, нас даже после завершения СВО на ЧМ не вернут Плющев: США и Великобритания – это небо и земля в хоккее Кожевников: Чемпионат мира проходит за счет пива Бывший главный тренер сборной России оценил комплектование команды в майском турне Кожевников оценил игру сборной России в майском турне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
08:31 · Кубок России
Семак высказался о возможном переносе суперфинала Кубка России на стадион «Зенита»
08:20 · Кубок России
Вратарь «Зенита» Адамов: «В матче с ЦСКА два раза мяча коснулся»
08:09 · Кубок России
Игрок ЦСКА Дивеев высказался о поражении от Зенита»
07:58 · Кубок России
Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после поражения «Зениту»
07:48 · Кубок России
Вратарь ЦСКА Тороп обратился к болельщикам после тяжёлой травмы
07:38 · Кубок России
Буйволов оценил шансы «Балтики» победить «Зенит»
07:27 · Кубок России
Мостовой: «Хотел в суперфинале сыграть со «Спартаком»
07:22 · Кубок России
Сергеев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА
00:51 · Кубок России
Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии Торопа
00:25 · Кубок России
Андрей Мостовой: «У Алипа железная голова, никому не советую с ним сталкиваться» 1
00:00 · Кубок России
Андрей Мостовой: «В последнее время мяч в ворота не идёт»
15 Мая
23:54 · Кубок России
Вратарь «Зенита» Адамов поздравил болельщиков с победой над ЦСКА
23:54 · Кубок России
Федотов: «Очень серьёзная травма Торопа больше всего огорчает»
23:44 · Кубок России
Артур рассказал о своей замене в матче с ЦСКА
23:39 · Кубок России
Семак пообещал большие изменения в составе в матче с «Ахматом»
Все новости