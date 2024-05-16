Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после поражения «Зениту»

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам своей команды после вылета из Кубка России. В финале Пути РПЛ «армейцы» по сумме двух матчей уступили петербургскому «Зениту».

«Вы огромные молодцы, герои. Не получилось сегодня. Такие сезоны бывают. Сегодняшний матч, я знаю, как это непросто. Просто огромная человеческая благодарность. Вы большие молодцы», - заявил специалист в раздевалке.

Добавим, что в суперфинале Кубка России петербургский клуб встретится с калининградской «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники».