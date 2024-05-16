Вратарь ЦСКА Тороп обратился к болельщикам после тяжёлой травмы

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп обратился к болельщикам команды, поблагодарив их за поддержку после повреждения в кубковом поединке с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Мы вместе всегда, всегда - ЦСКА. P. S. Вова - красавчик! Ваш Слава Тороп», - приводятся слова Владислава в социальных сетях «армейского» клуба.

После столкновения с защитником «сине-бело-голубых» Нуралы Алипом у вратаря ЦСКА диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Голкипер был доставлен в больницу.