Буйволов оценил шансы «Балтики» победить «Зенит»

«Финал состоит из одной игры, поэтому шансы 50 на 50. Так же, как и тогда с «Тосно»: мы играли со «Спартаком» в полуфинале, нам должны были забить мячей пять, но так сложилось, что мы выиграли. И завоевали кубок», - передает слова Буйволова Metaratings.ru.