Буйволов оценил шансы «Балтики» победить «Зенит»

Экс-футболист калининградской «Балтики» Андрей Буйволов оценил шансы своей бывшей команды в суперфинале Кубка России. В решающем матче турнира подопечным Сергея Семака будет противостоять петербургский «Зенит».
«Финал состоит из одной игры, поэтому шансы 50 на 50. Так же, как и тогда с «Тосно»: мы играли со «Спартаком» в полуфинале, нам должны были забить мячей пять, но так сложилось, что мы выиграли. И завоевали кубок», - передает слова Буйволова Metaratings.ru.
Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Дата проведения игры – 2 июня.
Бан пользователя