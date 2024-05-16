Мостовой: «Хотел в суперфинале сыграть со «Спартаком»

«Не буду скрывать, что хотел в финале сыграть со «Спартаком». Был бы большой ажиотаж. Таких игр у нас не хватает. Но ничего, «Балтика» - очень интересный соперник, неслучайно вышли в финал!» - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».