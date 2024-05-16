Мостовой: «Хотел в суперфинале сыграть со «Спартаком»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о выходе своей команды в суперфинал Кубка России. В ответном матче финала Пути РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли московский ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) на своем поле.
«Не буду скрывать, что хотел в финале сыграть со «Спартаком». Был бы большой ажиотаж. Таких игр у нас не хватает. Но ничего, «Балтика» - очень интересный соперник, неслучайно вышли в финал!» - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что суперфинал Кубка России «Зенит» - «Балтика» состоится на московском стадионе «Лужники» 2 июня.
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