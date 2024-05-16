Сергеев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Центрфорвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над московским ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
«Эмоции только положительные! Остался один шаг до победы в Кубке. Хоть и по пенальти, но одержали победу. Удача оказалась на нашей стороне. Мы одна команда - это самое главное!» - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».
В суперфинале турнира петербургскому клубу будет противостоять калининградская «Балтика», которая победила московский «Спартак» со счетом 1:0. Встреча состоится 2 июня на стадионе «Лужники».
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