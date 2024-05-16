Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии Торопа

Эдуард Безуглов рассказал, в каком состоянии сейчас находится Владислав Тороп.

Напомним, в матче Кубка России, в котором ЦСКА в Петербурге играл с «Зенитом», голкипер столичной команды Владислав Тороп получил серьёзную травму после столкновения с защитником питерской команды Нурали Алипом. Вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле.

- Состояние Владислава стабильное. С очень большой долей вероятности будет операция, - цитирует врача ЦСКА «Спорт-Экспресс».

Безуглов отметил, что Тороп больше не сыграет в этом сезоне.

Напомним, ЦСКА уступил «Зениту» в серии пенальти (4:5), в основное время матча команды не смогли забить.