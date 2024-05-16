Андрей Мостовой: «У Алипа железная голова, никому не советую с ним сталкиваться»

​Андрей Мостовой, полузащитник петербургского клуба, прокомментировал эпизод, в котором его одноклубник Нуралы Алип столкнулся с вратарём «армейцев» Владиславом Торопом.

Напомним, встреча Кубка России прошла в среду в Петербурге и основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита». В первом тайме Алип головой влетел в голову Торопа, после чего голкиперу понадобилась помощь и он был заменён.

- У Нурика железная голова, никому не советую с ним сталкиваться! Желаю Торопу здоровья! – цитирует полузащитника «Зенита» «Спорт-Экспресс».