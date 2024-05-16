Андрей Мостовой: «В последнее время мяч в ворота не идёт»

Андрей Мостовой, игрок «сине-бело-голубых», высказался о невезении в последних матчах.

- Не только сегодня, но и в последнее время мяч в ворота не идёт. Вроде где-то рядом летает, но линию ворот не пересекает. У меня нет объяснения этому, - цитирует полузащитника «Зенита» «Чемпионат».

В среду команда Сергея Семака обыграла ЦСКА по пенальти и вышла в финал турнира, где встретится с «Балтикой», матч пройдёт второго июня в Москве на стадионе «Лужники». «Балтика» вчера выбила из Кубка столичный «Спартак».

В этом сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 29 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.