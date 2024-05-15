Вратарь «Зенита» Адамов поздравил болельщиков с победой над ЦСКА

Денис Адамов, вратарь петербургского клуба, обратился к болельщикам.

Видео со словами футболиста было опубликовано в социальных сетях питерского клуба. Коллектив Сергея Семака в среду обыграл дома ЦСКА в серии послематчевых пенальти, Адамов отразил один из пяти ударов «с точки» и помог своей команде одержать победу.

- Болельщики «Зенита», всех с победой! Ждём вас на финале! – сказал вратарь «Зенита».

Петербургский клуб в финале Кубка России встретится с «Балтикой», матч пройдёт второго июня в Москве на стадионе «Лужники». «Балтика» вчера выбила из Кубка столичный «Спартак».