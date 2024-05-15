Федотов: «Очень серьёзная травма Торопа больше всего огорчает»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Что ощущает тренер после такого поражения, когда в шаге от выхода в финал его команда остановилась?

- Я думаю, даже в миллиметрах. У нас был потрясающий момент, когда мы должны были поставить логическую точку. Я не знаю, как мы не реализовали тот момент. Было две попытки у Тамерлана Мусаева и Антона Заболотного. Нужно было эпизод доиграть, конечно. Но здесь какие могут быть чувства? Они сродни что после победы и эйфории, что после поражения наступает такая пустота. Нужно это осознать. Очень обидно, нет претензий к команде. Мы знаем, очень тяжелый и напряженный график, и что им стоило сегодняшний матч при такой колоссальной поддержке. Наши болельщики тоже красавцы. Хороший антураж. Мы не дали сопернику ничего создать у наших ворот. Сами в ответных атаках не доиграли. Еще тот момент, который мог решить судьбу этого матча в самом конце.

- Что с Торопом, о чем можно сейчас говорить?

- Очень серьезная травма. Это больше всего огорчает. Хочется, чтобы все были здоровы, но, к сожалению, сегодня не получилось. Это столкновение принесло Владику очень серьезную травму, которая отбросит его. Главное, чтобы все пришло в норму и было хорошо.

- Если не секрет, почему вы в этот момент решили выпустить Шайхутдинова?

- Изначально планировали такое сочетание.

- Серия 11-метровых, те 5 человек, которые пробивали послематчевые пенальти, по какому принципу вы их определяли?

- По принципу психологической устойчивости и исполнения. Изначально эти люди должны были бить. Понятно, у нас там были замены. Сочетание было другое, но это данность, к которой мы пришли, в дальнейшем назначая бьющих.

- Команда не вышла в Суперфинал Кубка и оказалась вне медальной зоны чемпионата. Нет ли у вас такого ощущения внутреннего опустошения в концовке сезона?

- Опустошения нет. Надо двигаться дальше. Надо трудиться. У нас есть много вопросов, которые нужно решать. Надеюсь, что мы их будем решать.