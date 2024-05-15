Артур рассказал о своей замене в матче с ЦСКА

Артур, игрок петербургского клуба, после матча с ЦСКА ответил на вопрос о замене в компенсированное к первому тайму время.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА прошла в среду и завершилась победой петербургской команды в серии послематчевых пенальти, в основное время команды голов не забили.

- Я почувствовал небольшие мышечные проблемы, не смог продолжать игру. Поговорили с врачами. Завтра будет более углубленное обследование, - цитирует бразильского полузащитника «Зенита» «Чемпионат».

«Зенит» в финале Кубка России встретится с «Балтикой», матч пройдёт второго июня в Москве на стадионе «Лужники». Напомним, калининградский коллектив ранее выбил из турнира «Спартак».

26-летний Артур в этом сезоне провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист.