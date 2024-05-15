Семак пообещал большие изменения в составе в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Что с Артуром?

- Посмотрим, мышечное повреждение какое-то, скорее всего, есть. Посмотрим, насколько это серьезно. Будем думать, если он не сможет, кем его заменить. Я думаю, остальные игроки должны подойти. Тот же Мантуан, у которого небольшое повреждение было, он не смог принять участие. Посмотрим, кто будет жив и готов, тот и будет играть.

- Дуглас Сантос появился на поле из-за вынужденной замены, но периодически он играл на непривычном для себя правом фланге. Почему вы такое решение приняли?

- Потому что «армейцы» играют низким блоком, очень низко, пять защитников. Естественно, всегда стараются закрывать сильную ногу, поэтому в первом тайме и во втором тайме Дуглас несколько раз опасно ходил как раз через центр под свою сильную ногу. Я думаю, что это себя оправдывало.

- Сейчас через 3-4 дня игра уже чемпионата с грозненским «Ахматом». Насколько мы увидим состав, отличающийся сильно от того, что мы увидели сегодня? С учетом победы в Кубке.

- Конечно, сильно. Мы провели большую ротацию. Естественно, будут большие изменения.