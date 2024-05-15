У Торопа – двойной перелом лицевой кости

Владислав Тороп, голкипер московского ЦСКА получил двойной перелом лицевой гости во время столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Об этом после матча сообщил, директор по коммуникациям «армейцев».

На данный момент решается вопрос о транспортировке пострадавшего голкипера в Москву.

Напомним, что инцидент со столкновением Торопа и Алипа случился в первом тайме матча. После Торопа заменил по позиции Владимир Шайхутдинов.

Победу в матче одержал «Зенит», питерский клуб сумел обыграть ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. В Суперфинале Кубка России «Зенит» сразится с калининградской «Балтикой».