Семак: «Хорошо сегодня играли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- С эмоциональной точки зрения что такие победы дают команде? Потому что такой тяжелый отрезок и такая тяжелая и важная победа.

- Любая победа приятна, тем более, победа, которая позволила нам выйти в Суперфинал Кубка. Поэтому с одной стороны, результат для нас хороший, старались, больше атаковали, пытались создавать давление. Хорошо сегодня играли. Может быть, не было таких явных моментов голевых, но, в принципе, по желанию, движению и самоотдаче те ребята, которые играют мало, вышли и сегодня старались. Я думаю, что только две контратаки мы упустили. В остальном солидно смотрелись, поэтому абсолютно заслуженно победили, несмотря на то, что пенальти - это все-таки лотерея. Тем более в таком матче. Это важно, но главное, посмотрим, что у нас там с Артуром. Игроки, которые больше играют, получили небольшой перерыв, кто-то тайм получил, кто-то 60 минут, кто-то вообще не играл сегодня, поэтому мы и смогли результата добиться, и надеюсь, хорошо подготовимся к следующему матчу.

- Та пятерка, которая била послематчевые пенальти, по какому принципу вы ее определили?

- Спросил у ребят, кто как себя чувствует. А дальше? Мы знаем, кто у нас и как бьет пенальти. Наши основные игроки, 3-4, плюс те, кто изъявил желание, как Нуралы Алип, он у нас не штатный пенальтист, но пятерых не найдем. Понятно, что и Денис Адамов молодец, выручил. Остальные ребята его не подвели, пробили уверенно.