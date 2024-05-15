Семак прокомментировал возможное продление контракта с «Зенитом»

Сергей Семак, рулевой петербургской команды, дал комментарий относительно продления контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» 25 мая планирует подписать с тренером новое соглашение.

- Разговоры о продлении отложим на конец сезона. На ту дату, которая была объявлена. Сейчас мы сконцентрированы на другом, - сказал Сергей Семак.

В среду «Зенит» на своём поле обыграл «армейский» клуб и вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет против «Балтики», которая выбила из турнира «Спартак».

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года, клуб под его руководством пять раз выигрывал золотые медали РПЛ.