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Ахметов: «Считаю, что выиграли заслуженно»

15 Мая 2024 • 23:27 Комментировать
Зенит
...
Балтика
02.06 19:00

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Что это сегодня было? Говорят, что это были футбольные шахматы. Ты с этим согласен?

- Возможно, не знаю, кто и как называет. Но мы владели инициативой, у нас были моменты, шансы, у меня в том числе. Не забил, к сожалению, чуть-чуть не повезло. Не знаю, я считаю, что мы полностью переиграли соперника. Особо ничего не дали создать, играли на чужой половине, давили. К сожалению, не смогли забить. Всевышний нам помог в серии пенальти, мы выиграли. Считаю, что заслуженно. По игре заслуженно.

- «Зенит» сегодня многих удивил составом. Эту комбинацию, что ты в старте и остальные в старте. Вы несколько дней над этим работали или узнали там буквально вчера?

- Нет, мы понимали, кто будет играть, поэтому  дали всем ребятам, кто не играл, шанс проявить себя. Все с огромным желанием вышли. Считаю, что хороший матч провели и заслужили, наверное, выход в Суперфинал. Надеюсь, в этом году я подниму кубок. В том году не получилось, но, надеюсь, в этом году получится.

- Ты бывший игрок ЦСКА. С какими чувствами обыграл ее в финале?

- Уже не первый матч с ними. Приятно выигрывать вообще, а тем более - выйти в финал. Поэтому без разницы.

- Задача в РПЛ не снимается. Там много давления на «Зенит» сейчас из-за второго места.

- Задача - всегда побеждать. А там уже, к сожалению, не от нас все зависит. Будем ждать осечки, но нам надо свои матчи выигрывать, чтобы уже дальше смотреть.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ильзат Ахметов

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