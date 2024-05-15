Суперфинал Кубка России не перенесут из Москвы

Суперфинал Кубка России между питерским «Зенитом» и калининградской «Балтикой» не будет перенесён из Москвы. Напомним, что состоится главный матч турнира на арене «Лужники» в столице.

«Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает перенос Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом», - цитирует «Матч ТВ» пресс-службу РФС.

Напомним, что в Пути РПЛ, верхней сетке турнира благодаря победе в серии пенальти над ЦСКА победил «Зенит». В нижней сетке, Пути регионов минимальная победа «Балтики» над «Спартаком» позволила балтийцам впервые в истории сыграть в главном матче турнира.