Шайхутдинов: «Прошу прощения у болельщиков и командой, что мне из пяти забили пять»

Лучший футболист встречи «Зенит» - ЦСКА Владимир Шайхутдинов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Каково выходить на поле вот так экстренно по ходу встречи, еще и после такой тяжелой неприятной ситуации с партнером по команде?

- Как выяснилось, получается нормально, но не всё.

- Есть ли новости по состоянию Торопа?

- Ничего еще не знаю. Надеюсь, что со Славой все будет хорошо. Этот матч я полностью посвящаю ему. Если бы еще пенальти были нормальны, тогда вообще бы все было хорошо. А так, я надеюсь, что у Славы всё в порядке.

- В серии пенальти были ли у вас шансы, как вы полагаете?

- Конечно, были шансы, 50/50, это лотерея. Я прошу прощения у болельщиков и командой, что мне из пяти забили пять. Пусть любой скажет, что это нормально, но я считаю, что непозволительно для вратаря.

- Перед ударом Клаудиньо вы поговорили о чем-то с партнером по команде. О чем?

- Он просто поддержал меня и сказал: «Ты справишься». Вот и всё.